За Владимира Путина на выборах главы государства проголосовали 76 277 708 человек, сообщила Памфилова.
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За Владимира Путина на выборах главы государства проголосовали 76 277 708 человек, сообщила Памфилова.