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Регионы России

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Украина направила почти 6 млрд долларов на обслуживание и погашение госдолга в 2024 году

Украина направила почти 6 млрд долларов на обслуживание и погашение госдолга в 2024 году

С начала 2024 года Украина направила на обслуживание и погашение кредитных обязательств 5,91 млрд долларов, несмотря на многомиллиардный дефицит бюджета, свидетельствуют данные Национального банка Украины.

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