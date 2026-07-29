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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фернандес не защитила титул в Вашингтоне

Лейла Фернандес  не защитила титул турнира в Вашингтоне, во втором круге проиграв 28-й ракетке мира Александре Эале 2:6, 6:7(4).

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