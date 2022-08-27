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Представительство ДНР в СЦЦК: украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска утром обстреляли Донецк снарядами калибра 155 мм. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном Центре Контроля и Координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

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