XBOX GAME PASS: ULTIMATE 3 МЕСЯЦА (РОССИЯ/ПРОДЛЕНИЕ)

⚡ Моментальная доставка цифрового ключа после оплаты. Более подробная информация о товаре предоставлена ниже Название: XBOX GAME PASS: ULTIMATE 3 МЕСЯЦА Активация: ПК/Xbox (Microsoft) Тип продукта: Цифровой ключ (25-значный код, распространяется методом цифровой дистрибьюции и не имеет коробок или дисков) Регион активации (использования) : RU (В других регионах возможно потребуется ВПН, подробная инструкция со скриншотами идет вместе с ключом) Игровые платформы: ПК/XBOX После покупки оставьте положительный отзыв в разделе "Отзыв о товаре" и получите БЕСПЛАТНО подарочную карту, которую вы сможете потратить на любой товар в нашем магазине.