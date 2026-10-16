В клубе Soho Rooms состоялась премия Fashion Beauty Awards 2026 от телеканала Fashion TV. Мероприятие посетили Саша Савельева, Миа Бойка, Карина Нигай, Митя Фомин, Маша Малиновская, Сергей Зверев, Алексей Жидковский и многие другие.
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