Активность реактивных и обычных дронов РФ по Украине за сутки с 16 октября по утро 17 октября. На тепловой карте прилётов хорошо видно, что сначала особое внимание уделили западным регионам страны, а затем беспилотники вернулись в центральную часть Украины.