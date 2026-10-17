Активность реактивных и обычных дронов РФ по Украине за сутки с 16 октября по утро 17 октября. На тепловой карте прилётов хорошо видно, что сначала особое внимание уделили западным регионам страны, а затем беспилотники вернулись в центральную часть Украины.
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