Глава Салехарда со своей командой начал год с зарядки

Сотрудники администрации окружной столицы во главе с главой Салехарде Алексеем Титовским устроили зарядку 1 января и показали северянам пример, как можно с пользой провести утро после новогоднего застолья.
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