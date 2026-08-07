Киберкомандование США расследует 5 самоубийств за июнь-июль

Киберкомандование США расследует серию из 5 самоубийств, произошедших с июня по июль. Эксперт Андрей Кошкин связывает эти трагедии с личными проблемами сотрудников и внутренними конфликтами в подразделении.
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