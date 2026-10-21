За прошедшие сутки в Братске зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий. В двух из них пострадали люди — обе аварии произошли ночью и утром 20 октября на федеральной автодороге А-331 «Вилюй», — сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Братское».
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