За прошедшие сутки в Братске зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий. В двух из них пострадали люди — обе аварии произошли ночью и утром 20 октября на федеральной автодороге А-331 «Вилюй», — сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Братское».