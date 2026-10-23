Генеральный секретарь НОК Беларуси Ксения Санкович на форуме «Россия — спортивная держава» в Красноярске отметила, что МОК стал чаще консультироваться с комиссиями спортсменов по ключевым вопросам, а в Минске регулярно проводится Национальный форум атлетов.