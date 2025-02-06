Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 531 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Проследить по цепочки адресок поставщика. И обвесить его там  этими "очками"... Чтобы справедливость его там самого н...В России предотвр...
  • Надежда Донцова
    Белый, а кто это?Уехавший в Европу...
  • Ольга Горбунова
    30 тысяч? Самим-то не смешно?Монеточка оплатил...

На Украине задумали «разбронировать» медиков для нужд ВСУ

На Украине задумали «разбронировать» медиков для нужд ВСУ

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, заместитель министра обороны Сергей Мельник и командующий Медицинскими силами ВСУ Анатолий Казмирчук обсудили механизм «разбронирования» медиков для нужд Вооруженных сил Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх