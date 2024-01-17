Брокер Ракута: Центробанк выборочно ограничит россиянам ипотеку

В России предложили наделить Центробанк правом ограничивать выдачу ипотеки. Покупка жилья в 2024 году станет роскошью, так как получить кредит станет еще сложнее, заявил «360» ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
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