Брокер Ракута: Центробанк выборочно ограничит россиянам ипотеку

В России предложили наделить Центробанк правом ограничивать выдачу ипотеки. Покупка жилья в 2024 году станет роскошью, так как получить кредит станет еще сложнее, заявил «360» ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.