Сразу хочу сказать, что смотреть это невозможно. Тут все действующие лица друг друга стоят. Налицо деградация человека от алкозависимости, через слово отвратительный мат (спасибо, что запикано местами).
Вот уж точно испанский стыд: Собчак взяла интервью у актёра Панина
Комментарии
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Александр Александров
Панин! Ты полное дерьмо! И без тебя воздух чище!!!
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5 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Панин? Как вам там испанские гомосеки и зоофилы??? Вы же у них изюминка-русская Почему бы вам об этом не рассказать? Сравнить?
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4 час.
Юрий Золотарев
Два урода! Из обоймы "великосветских" российских уродов.
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2 час.
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