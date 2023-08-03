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Вот уж точно испанский стыд: Собчак взяла интервью у актёра Панина

Вот уж точно испанский стыд: Собчак взяла интервью у актёра Панина

Сразу хочу сказать, что смотреть это невозможно. Тут все действующие лица друг друга стоят. Налицо деградация человека от алкозависимости, через слово отвратительный мат (спасибо, что запикано местами).

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Комментарии
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Александр Александров
Панин! Ты полное дерьмо! И без тебя воздух чище!!!
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5 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Панин? Как вам там испанские гомосеки и зоофилы??? Вы же у них изюминка-русская Почему бы вам об этом не рассказать? Сравнить?
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4 час.
Юрий Золотарев
Два урода! Из обоймы &quot;великосветских&quot; российских уродов.
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2 час.

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