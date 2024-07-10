Зеленский пожаловался, что выборы в США затмевают в СМИ саммит НАТО

Владимир Зеленский в сети X* пожаловался на недостаточное внимание СМИ к саммиту НАТО. «Юбилейный саммит НАТО, который должен стать топ-событием, не выглядит сильным в СМИ по сравнению с тем, что ожидается в ноябре», — написал он.
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