Главная угроза глобального потепления для России: что скрывает таяние вечной мерзлоты Ирина ВальковаГлобальное потепление уже давно является одной из главных тем научных дискуссий и международных переговоров.
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