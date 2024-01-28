Летательный исход: пилотов разбившегося Falcon 10 лишили «прав»

Членов экипажа рухнувшего в горах Афганистана бизнес-джета лишили права выполнять полеты. Росавиация аннулировала пилотские свидетельства Дмитрия Белякова и Аркадия Грачева за то, что они предоставили в агентство недостоверные сведения, узнали «Известия».