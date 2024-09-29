Берега водоёмов под Екатеринбургом завалило мёртвой рыбой

Под Екатеринбургом местные жители обнаружили берега водоемов, заваленные мертвой рыбой. Свидетельства экологического инцидента появились в сообществе «Рыбалка на Среднем и Южном Урале» в социальной сети «ВКонтакте», пишет «Уральский меридиан».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии