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Берега водоёмов под Екатеринбургом завалило мёртвой рыбой

Под Екатеринбургом местные жители обнаружили берега водоемов, заваленные мертвой рыбой. Свидетельства экологического инцидента появились в сообществе «Рыбалка на Среднем и Южном Урале» в социальной сети «ВКонтакте», пишет «Уральский меридиан».

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