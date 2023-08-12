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Божович о НАТО и Югославии: «Бомбили аэропорт и другие объекты, дети погибли – кому это вообще в голову пришло? Никогда не полюблю Запад»

Божович о НАТО и Югославии: «Бомбили аэропорт и другие объекты, дети погибли – кому это вообще в голову пришло? Никогда не полюблю Запад»

– Я был югославом и остался им. Как у вас есть те, кто до сих пор любит Советский Союз. Югославия была самой лучшей страной мира! – Почти все советские люди даже не мечтали туда съездить.

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