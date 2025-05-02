«Измены всё»: как кольцо с искусственным интеллектом может следить за изменами партнёра Ирина ВальковаВ наше время, когда доверие и честность становятся всё более важными аспектами отношений, технологические новшества не остаются в стороне от личной жизни.
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