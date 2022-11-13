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Егор Демин продолжает лидировать в рейтинге Eurohopes среди игроков 2006 года рождения

16-летний российский разыгрывающий мадридского «Реала» Егор Демин продолжает занимать 1-е место в рейтинге Eurohopes среди европейских игроков, родившихся в 2006 году.

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