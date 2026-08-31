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Царьград

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"Магазины заполонят опасные яйца": Инсайдер узнал, что готовят в России ради резкого снижения цен

"Магазины заполонят опасные яйца": Инсайдер узнал, что готовят в России ради резкого снижения цен

Инсайдер уверен, что власти России рассматривают возможность временного ослабления требований к производству яиц, чтобы сбить стремительно растущие цены и избежать повторения "яичного кризиса".

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