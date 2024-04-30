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Ученые назвали оптимальный баланс между сном, активностью и сидением для здоровья

Ученые назвали оптимальный баланс между сном, активностью и сидением для здоровья

6 часов в сутки нужно проводить сидя.Исследователи из Технологического университета Суинберна и Института сердца и диабета вывели оптимальное количество времени, которое нужно уделять сну, физической активности, а также сколько нужно сидеть и стоять.

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