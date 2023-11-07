Искусственный интеллект и водородный двигатель: проект южнокорейской «Арматы» от Hyundai

На прошедшей недавно в Сеуле выставке вооружений ADEX 2023 компания Hyundai Rotem продемонстрировала концепт перспективного танка нового поколения, который в будущем может стать заменой находящейся сейчас на вооружении «Чёрной пантеры» в южнокорейской армии.