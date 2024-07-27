Такого салата со свеклой вы еще точно не пробовали, а зря! В 90-е мама всегда готовила его для гостей, а я и сейчас делаю! Просто и быстро

Ну очень вкусный салат! Такой салат со свеклой мама часто делала для гостей в 90-е годы, а я и сейчас готовлю! Салат действительно необычный, но очень вкусный, такого салата со свеклой вы еще точно не пробовали! Сочный, яркий и готовится просто и быстро! Прям рекомендую! А если салату еще дать постоять, он будет еще вкусней, […].