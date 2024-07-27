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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Такого салата со свеклой вы еще точно не пробовали, а зря! В 90-е мама всегда готовила его для гостей, а я и сейчас делаю! Просто и быстро

Ну очень вкусный салат! Такой салат со свеклой мама часто делала для гостей в 90-е годы, а я и сейчас готовлю! Салат действительно необычный, но очень вкусный, такого салата со свеклой вы еще точно не пробовали! Сочный, яркий и готовится просто и быстро! Прям рекомендую! А если салату еще дать постоять, он будет еще вкусней, […].

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