Кушнер: гарантий успеха при попытках урегулирования нет, но попробовать нужно

Спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер заявил, что не может гарантировать успеха в урегулировании конфликта на Украине, но попробовать надо.
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