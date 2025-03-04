Скоро Азовское море будет солёнее Черного: что это значит для экологии?

Исследования показывают, что в соответствии с наиболее вероятным прогнозом, к 2030 году в Азовском море могут быть зафиксированы рекордные уровни солёности, сопоставимые с показателями поверхностных вод Черного моря.
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