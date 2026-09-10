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Регионы России

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Президент FIFA Джанни Инфантино нацелен на переизбрание с поддержкой

Президент FIFA Джанни Инфантино нацелен на переизбрание с поддержкой

По информации собеседников Reuters, ряд высокопоставленных функционеров не осознавал, насколько прочными оказались связи Инфантино, которые он выстраивал за десять лет пребывания у власти.

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