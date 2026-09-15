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FiNE NEWS

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Электросудно «Ломоносов» начало регулярные рейсы от Петропавловской крепости

С 15 сентября 2026 года от причала «Петропавловская крепость» в Санкт-Петербурге начались регулярные рейсы современного электросудна «Ломоносов» проекта «Москва 2.

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