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Крымская газета

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На Украине снизят мобилизационный возраст, а в Киеве заявили, что военные ЕС могут улучшить демографию Незалежной: информационный хит-парад

На Украине снизят мобилизационный возраст, а в Киеве заявили, что военные ЕС могут улучшить демографию Незалежной: информационный хит-парад

Слово РЕДАКТОРА Новогодний информационный хит-парад #всё_как_есть в эти предпраздничные дни вновь будет посвящён проблемам мобилизации на Украине, новым предложениям по усилению армии Незалежной, очередным мерам по так называемой дерусификации не только Украины, но и Прибалтики, а также новым демографическим рецептам от академического сообщества всё той же Украины.

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