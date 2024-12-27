На Украине снизят мобилизационный возраст, а в Киеве заявили, что военные ЕС могут улучшить демографию Незалежной: информационный хит-парад

Слово РЕДАКТОРА Новогодний информационный хит-парад #всё_как_есть в эти предпраздничные дни вновь будет посвящён проблемам мобилизации на Украине, новым предложениям по усилению армии Незалежной, очередным мерам по так называемой дерусификации не только Украины, но и Прибалтики, а также новым демографическим рецептам от академического сообщества всё той же Украины.