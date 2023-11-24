Снайперы со всей Сибири съехались на Алтай, чтобы стрелять, маскироваться и общаться

В течение трех недель они оттачивали свои профессиональные навыки Учебные сборы снайперов / Фото: Управление Росгвардии по Алтайскому краю В Барнауле завершился учебно-методический сбор снайперов подразделений ОМОН и СОБР Сибирского округа войск национальной гвардии РФ.