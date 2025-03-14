📹❗️FPV-дрон блогера-энтузиаста из Швейцарии достиг скорости 557,64 км/ч, побив предыдущий рекорд, который достиг 480 км/ч.
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📹❗️FPV-дрон блогера-энтузиаста из Швейцарии достиг скорости 557,64 км/ч, побив предыдущий рекорд, который достиг 480 км/ч.