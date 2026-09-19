Эксперт Креер: средняя цена ремонта машины достигла 10 500 рублей

Средняя стоимость ремонта машины по итогам первого полугодия 2026 года достигла 10 500 рублей — на 12% больше, чем годом ранее.
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