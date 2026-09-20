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Тульские новости

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Клещи укусили 83 жителя Тульской области, включая 10 детей

Клещи укусили 83 жителя Тульской области, включая 10 детей

За минувшую неделю в медицинские организации Тульской области с жалобами на укусы клещей обратились 83 жителя, включая 10 детей.

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