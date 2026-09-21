Коробка-автомат не ломается внезапно: названа главная ошибка автомобилистов

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов назвал одно из самых частых заблуждений владельцев машин с автоматом: коробку многие воспринимают как узел, которому обслуживание вообще не нужно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АУ Стартовали продаж...
- АУ Три кроссовера по...
- ЮВ 570 л.с., полный ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым