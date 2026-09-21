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За рулем

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Коробка-автомат не ломается внезапно: названа главная ошибка автомобилистов

Коробка-автомат не ломается внезапно: названа главная ошибка автомобилистов

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов назвал одно из самых частых заблуждений владельцев машин с автоматом: коробку многие воспринимают как узел, которому обслуживание вообще не нужно.

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