Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

ГАИ Гомельской области 25-26 октября усилит контроль за движением на двух участках автомобильных дорог.

ГАИ Гомельской области 25-26 октября усилит контроль за движением на двух участках автомобильных дорог.

Госавтоинспекция Гомельской области сегодня, 25 октября, и завтра, 26 октября, проведет усиленную отработку автострад Р-35 Калинковичи - Брагин - Комарин - граница Украины и Р-43 Граница РФ - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх