ГАИ Гомельской области 25-26 октября усилит контроль за движением на двух участках автомобильных дорог.

Госавтоинспекция Гомельской области сегодня, 25 октября, и завтра, 26 октября, проведет усиленную отработку автострад Р-35 Калинковичи - Брагин - Комарин - граница Украины и Р-43 Граница РФ - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи.
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