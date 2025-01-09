Командование бросило военных ВСУ за отказ ставить мины по видеоинструкции

Командование ВСУ бросило своих военнослужащих, когда они отказались устанавливать в Сумской области противотанковые мины по видеоинструкции, рассказал попавший в плен ВС РФ украинский военный Михаил Костюк.
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