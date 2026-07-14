Скидки до 200 тысяч рублей: эти иномарки резко подешевели в России

Сразу три автобренда объявили об уменьшении стоимости своих автомобилей на минувшей неделе. Речь о периоде с 6 по 10 июля – об этом рассказал в своем телеграм-канале эксперт Олег Мосеев, опираясь на информацию портала CARgument.