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За рулем

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Скидки до 200 тысяч рублей: эти иномарки резко подешевели в России

Скидки до 200 тысяч рублей: эти иномарки резко подешевели в России

Сразу три автобренда объявили об уменьшении стоимости своих автомобилей на минувшей неделе. Речь о периоде с 6 по 10 июля – об этом рассказал в своем телеграм-канале эксперт Олег Мосеев, опираясь на информацию портала CARgument.

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Комментарии
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АУ
Андрей Украинский
на j6 хорошую скидку сделали, особенно если учесть, что это новая модель
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1 м.
РА
Рустем Асланов
Так и джеланд скинули цену, только у них может быть ещё и гос программы и получится побольше скинуть
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4 н.