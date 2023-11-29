Новикомбанк представил предложения по расширению поддержки промышленности

Фото: Новикомбанк В рамках XXVI Международного форума-выставки «Российский промышленник – 2023» состоялось открытое заседание комитета РСПП по финансовой политике «Финансирование промышленного развития и технологической независимости».
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