Всё ближе к Сумам: новое продвижение ВС РФ к северу от областного центра Вооружённые силы России продолжают наступление к северу от Сум – областного центра на северо-.
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Всё ближе к Сумам: новое продвижение ВС РФ к северу от областного центра Вооружённые силы России продолжают наступление к северу от Сум – областного центра на северо-.
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