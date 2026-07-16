В Кремле объяснили ситуацию с экономикой России и перспективы переговоров по Украине

В Кремле заявили, что нынешние трудности в экономике России не принимаются за критические. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент регулярно обсуждает экономические вопросы с правительством, отражая постоянное внимание к ситуации в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии