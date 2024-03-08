Пропавшую накануне 8 Марта 11-летнюю девочку ищут в Ленобласти

Полицейские и волонтеры в Ленобласти разыскивают 11-летнюю Алину. Девочка пропала 7 марта, до сих пор о ее местонахождении ничего не известно, рассказали в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» ВКонтакте.
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