Пропавшую накануне 8 Марта 11-летнюю девочку ищут в Ленобласти

Полицейские и волонтеры в Ленобласти разыскивают 11-летнюю Алину. Девочка пропала 7 марта, до сих пор о ее местонахождении ничего не известно, рассказали в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» ВКонтакте.