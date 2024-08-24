"Особые" пилоты F-16, сбывающиеся пророчества Пригожина и неожиданный удар по Франции. Пороховая бочка Европы готова взорваться

IMAGO/Dwi Anoraganingrum/imago-images.de/GloballookpressСегодня 16K прочитали Пороховая бочка Европы готова взорваться - украинский кризис постепенно разрастается, втягивая страны НАТО всё глубже в конфликт.
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