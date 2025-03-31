«Создадим условия для реализации лучших идей»: в России представили Президентский фонд природы

МОСКВА, 31 марта, ФедералПресс. Под председательством первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко состоялось заседание Координационного комитета нового фонда поддержки экологических и природоохранных проектов.
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