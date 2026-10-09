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Регионы России

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Продажи новых автомобилей в России выросли на 4,2% в третьем квартале 2026 года

Продажи новых автомобилей в России выросли на 4,2% в третьем квартале 2026 года

Министерство отмечает, что постепенное восстановление автомобильного рынка удалось укрепить благодаря реализации программ стимулирования спроса на российскую технику.

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