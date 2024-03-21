Двух мариупольцев задержали за публичное оправдание терроризма

В Донецкой Народной Республике задержали двоих жителей Мариуполя. Они в социальных сетях публиковали видеоролики и комментарии, оправдывающие террористическую деятельность запрещенной украинской неонацистской организации и подрыв Крымского моста в прошлом году.
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