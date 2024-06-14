Поберегите свой гаджет: как не допустить перегрева и быстрой разрядки смартфона

МОСКВА, 14 июня, ФедералПресс. Эксперты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) подготовили несколько рекомендаций, благодаря которым можно избежать проблем с мобильным устройством и продлить срок его службы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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