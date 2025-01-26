Российский боец рассказал, как освобождали Кругленькое в Курской области

В ходе операции по освобождению населённого пункта Кругленькое в Курской области, которая проводилась силами мотострелкового полка в составе группировки войск «Север», были уничтожены бронетехника и живая сила противника.
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