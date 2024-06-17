Дмитрий Медведев заявил о важности укрепления технологического суверенитета государств

Дмитрий Медведев заявил, что с монополизацией в сфере технологий, к которой сейчас стремятся отдельные государства, следует бороться при помощи налаженного обмена опытом и лучшими практиками на международных площадках.
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