Собянин: В онкостационарах Москвы установили семь новейших роботов для хирургии

Новое оборудование поможет увеличить число высокотехнологичных операций Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал об установке семи новых роботических систем для проведения операций ведущих онкологических клиниках столицы: ММНКЦ «Коммунарка», ГКБ № 62, онкоцентре № 1 ГКБ им.
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